Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни.

"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя", - говорится в сообщении на странице актрисы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В сообщении уточняется, что о месте и времени прощания будет сообщено позже.

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Российская актриса кино, широкую известность которой принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня".

В 1993 году Заворотнюк, окончив Школу-студию МХАТ, стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова и за десять лет работы в театре она сыграла в 29 спектаклях.

С середины августа 2019 года прекратила участвовать в театральных постановках. Позже в СМИ появилась информация о том, что актриса проходит курс лечения. В мае 2020 года стало известно, что у Заворотнюк обнаружена опухоль головного мозга.