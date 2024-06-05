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Исследование картины "Христос и грешница" подтвердило авторство Антиведуто Граматики

Исследование картины "Христос и грешница" подтвердило авторство Антиведуто Граматики
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина завершил исследование картины "Христос и грешница" из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, установив, что ее автором является Антиведуто Граматика (1571-1626).

"Анализ картины был осуществлен группой специалистов ГМИИ им. А.С. Пушкина, в которую вошли технологи, реставраторы, искусствоведы", - сообщили в пресс-службе музея.

После завершения исследования произведение временно займет место в постоянной экспозиции Пушкинского музея.

Полотно "Христос и грешница" ранее находилось в коллекции представителя древнего дворянского рода, отставного полковника лейб-гвардии Гусарского полка Владимира Семёновича Храповицкого.

В собрание будущего Владимиро-Суздальского музея-заповедника работа поступила как картина "неизвестного художника эпохи Позднего Возрождения". В 2023 году полотно было подвергнуто исследованию в Лаборатории изучения культурного наследия ИТМО (Санкт-Петербург), результаты которого позволили подтвердить оригинальный характер живописи.

"Принадлежащая к собранию Владимиро-Суздальского музея-заповедника картина "Христос и грешница", созданная в начале XVII века художником Антиведуто Граматикой, другом и последователем Караваджо, без сомнения, принадлежит к числу не только значительных, но и редких произведений итальянской живописи эпохи раннего барокко", - отметили в музее.

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