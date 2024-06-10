В России создана Гильдия театроведов и театральных критиков

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В России создали гильдию театроведов, театральных критиков и театральных издателей для поддержи молодых ученых-театроведов, молодых режиссеров, работающих в провинции, и налаживания связей между театром и зрителем, сообщили в пресс-службе ГИТИСа.

"Новое объединение создано, чтобы объединить всех, кто пишет и думает о театре", - говорится в сообщении.

Создание Гильдии позволит повысить уровень издательской культуры театроведческих изданий, "сможет поддержать издательские начинания, которым непросто выжить в условиях ограниченной аудитории театральной критики и сокращения культурной повестки в современных региональных изданиях". В то же время Гильдия сможет координировать усилия театроведческих изданий в Москве и Санкт-Петербурге для повышения качества и продвижения театроведческих изданий, нацеленных на сохранение и популяризацию высокой национальной театральной традиции, считают в ГИТИСе.

По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, "объективные обстоятельства не благоприятствовали тому, чтобы в 90-х и начале 2000-х шодов наши выпускники, окончив ГИТИС и даже окончив аспирантуру ГИТИСа, и даже защитив диссертацию, шли в науку", что привело к потере нескольких поколений театроведов.

"Сегодня не только ГИТИС, но и наши коллеги из ГИИ (Государственный институт искусствознания - ИФ) и других вузов и научных учреждений одинаково страдают от отсутствия смены наших великих учителей. Когда они уходят, рядом есть кто-то, кому при всём их азарте и таланте лет уже тоже немало. Поэтому - это вопрос не только выживания театральной науки, но и выживания театра, потому что театр - искусство, которое без одновременного его осмысления и переосмысления его истории существовать не может, не может развиваться, хотя все мы понимаем, что понятие развития и движения в искусстве нелинейное", - добавил он.

В инициативную группу "Гильдии театроведов, театральных критиков и театральных издателей" вошли ректор ВТУ (института) имени Щепкина, завкафедрой истории театра России ГИТИСа Борис Любимов, доктор искусствоведения Нина Шалимова, доктор искусствоведения Александр Колесников, доктор филологических наук Артем Зорин, кандидат искусствоведения Марина Тимашева, кандидат искусствоведения Ольга Галахова, директор издательства "Балтийские сезоны" Елена Алексеева, основатель издательства "Навона" Елена Эрикссен и ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Соучредителями Гильдии стали Союз театральных деятелей России и Российский институт театрального искусства - ГИТИС.