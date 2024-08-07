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Акварель Серова впервые за четверть века выставят на торги за 15 млн рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Пейзаж работы Валентина Серова "Новодевичий монастырь" выставят в рамках торгов "Три столицы. Москва - Санкт-Петербург - Казань" за 15 млн рублей, акварель художника выставляется на торги впервые за четверть века.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Клуба коллекционеров графики", в рамках аукциона, который пройдет 11 августа, будет представлена подборка оригинальных графических работ художников XVII – XXI вв., посвященных трем городам.

Топ-лотом торгов станет акварель "Новодевичий монастырь" (конец 1880-х - 1890-е гг.) Валентина Серова.

"По словам экспертов, на открытых торгах живопись Серова практически не встречается, так как она в основном находится в музейных собраниях. Законченная акварельная работа кисти великого живописца на международных аукционах в последний раз появлялась более четверти века назад", - отметили в пресс-службе.

По словам историка искусств, коллекционера и сооснователя аукционного дома Сергея Подстаницкого, которого цитирует пресс-служба, последняя продажа акварели Серова прошла в 2006 году на торгах Sotheby's в Лондоне, тогда "Охота с борзой" ушла с молотка за 250 тысяч евро при оценочной стоимости 65 тысяч евро.

Также на аукционе будет представлен редкий и полный альбом Аполлинария Васнецова "Древняя Москва", напечатанный в 1921 году тиражом всего в 300 экземпляров. Альбом включает пять цветных и пять черно-белых литографий (в оригинальной папке), показывающих знаковые для столицы места: "Печатный двор на Никольской улице", "Всесвятский мост и Кремль в конце XVII века" и т. д.

Кроме того, на торги будет выставлена подборка графических работ, созданных художниками во время блокады Ленинграда и показывающих жизнь города: литографии Андрея Ушина "Ленинград. Дворцовая пристань" (1940), Теодора Певзнера (Райчука) "Ленинград. В Летнем саду" (1941) и Анны Остроумовой-Лебедевой "Четыре вида Ленинграда" (1943), Эдуарда Будогосского "Ленинград в дни Отечественной войны. Нарвские ворота" (1943), Адриана Каплуна "Ленинград в дни Отечественной войны" и Николая Пильщикова "Советские штурмовики над городом".

Валентин Серов
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