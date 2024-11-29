Умер литературовед, старейший сотрудник ИМЛИ им.Горького Юрий Барабаш

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Литературовед, главный научный сотрудник отдела литератур народов России и СНГ института мировой литературы им. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН) Юрий Барабаш умер в возрасте 93 лет, сообщается на сайте учреждения.

Прощание состоится 2 декабря, в понедельник, в 12.00 в морге ЦКБ по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25, большой зал, сообщает ИМЛИ.

В некрологе на сайте института отмечается, что Барабаш был "старейшим сотрудником ИМЛИ".

Барабаш родился 10 августа 1931 года в Харькове, в 1955 году окончил факультет журналистики Киевского Государственного университета им. Т.Г.Шевченко. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную прозе Александра Довженко, а в 1969 году – докторскую по украинской литературе 20-х гг. XX в.

В разные годы был заместителем главного редактора "Литературной газеты", главным редактором газеты "Советская культура", работал в партийных и государственных органах, в частности, в 1977-1983 годах был первый заместителем министра культуры СССР, до этого с 1973 по 1977 годы возглавлял ИМЛИ им.Горького.

Автор более 35 книг, нескольких сот публикаций в коллективных научных трудах, периодических изданиях на русском и украинском языках.

Является лауреатом Государственной премии РСФСР им. Горького за монографию "Вопросы эстетики и поэтики" (1976), Международной премии фонда О. и Т. Антоновичей (США) за работы о Сковороде и Гоголе (1999), Национальной премии Украины им. Шевченко за книгу "Если я забуду тебя, Иерусалим…" Гоголь и Шевченко: сравнительно-типологические опыты" (2004), Международной премии им. Г.Сковороды (2011).

