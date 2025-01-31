РКН сообщил о всплеске жалоб абонентов "Ростелекома" на проблемы с интернетом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил об увеличении жалоб абонентов "Ростелекома" на проблемы с интернетом, по предварительным данным, причиной стал сбой на инфраструктуре оператора.

"С 10.45 ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования - ИФ) фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО "Ростелеком". По предварительной информации, причина - сбой на инфраструктуре оператора связи", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Ранее в пятницу российские пользователи начали жаловаться на профильных ресурсах на сбой в работе операторов связи и сервисов.