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"Ростелеком" объяснил краткосрочный интернет-сбой нештатной ситуацией в Чувашии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Затруднения с доступом в интернет у абонентов ПАО "Ростелеком" продлились несколько минут и были вызваны нештатной ситуацией на сети в Чувашии, другие регионы ситуация не затронула сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил о всплеске жалоб абонентов "Ростелекома" на проблемы с интернетом.

DigitalРКН сообщил о всплеске жалоб абонентов "Ростелекома" на проблемы с интернетомЧитать подробнее

"Была краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных в Чувашии. Часть абонентов в этом регионе могла 15-20 минут испытывать затруднения с доступом в интернет", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".

Для восстановления корректной работы компания просит абонентов перезагрузить абонентские устройства.

"На другие регионы ситуация влияния не оказала", - заверили в компании.

Ростелеком Чувашия
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