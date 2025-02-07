Роскомнадзор зафиксировал всплеск жалоб на проблемы у МТС

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) наблюдает увеличение жалоб от абонентов МТС, специалисты компании уже разбираются в проблеме, сообщает пресс-служба РКН.

"7 февраля с 10:45 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе сети ПАО "МТС"", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В нем отмечается, что "специалисты оператора связи уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы".

В пятницу российские интернет-пользователи на ресурсах, отслеживающих сбои, начали жаловаться на проблемы у МТС.