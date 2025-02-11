РКН сообщил о кратковременном сбое на крупнейшей в РФ точке обмена трафиком

Он мог привести к временным трудностям у отдельных операторов связи, заявили в ведомстве

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Кратковременный сбой электропитания произошел утром на крупнейшей в РФ точке обмена интернет-трафика, который мог привести к временным трудностям у отдельных операторов связи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"На крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 на улице Бутлерова, 7 в Москве 11 февраля утром произошел кратковременный сбой электропитания", - говорится в сообщении РКН, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

"По информации Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сбой не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика. Временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи", - добавляет пресс-служба ведомства.