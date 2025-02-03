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Meta в 2025 году вложит свыше $20 млрд в виртуальную и дополненную реальность

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в 2025 году инвестирует в сегмент виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) свыше $20 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты и оценки аналитиков.

За все время компания вложила в разработку VR- и AR-продукции и расширение соответствующего бизнеса более $80 млрд, включая $19,9 млрд в 2024 году.

Meta начала осваивать этот сегмент с покупки разработчика шлемов виртуальной реальности Oculus в 2014 году. Сейчас этот сегмент называется Reality Labs.

Reality Labs в числе прочего разрабатывает "умные" очки Ray-Ban Meta и VR-шлемы Quest. По данным информированного источника FT, в 2024 году Meta продала 1 млн экземпляров очков Ray-Ban. Совокупные продажи Quest за все время составляют около 30 млн комплектов, по оценкам разработчиков игр и аналитиков.

"Нынешний год будет определяющим и покажет, находимся мы на пути ко многим сотням миллионов и в итоге миллиардам ИИ-очков и тому, чтобы они стали, как мы уже говорили некоторое время, следующей вычислительной платформой, или все это просто растянется во времени", - заявил на прошлой неделе глава Meta Марк Цукерберг на конференции по итогам четвертого квартала 2024 года.

В 2025 году компания планирует выпустить новую версию смарт-очков Ray-Ban в партнерстве с владельцем этого бренда EssilorLuxottica, отмечает FT. Предполагается, что у них появится небольшой дисплей в дополнение ко встроенным камерам, микрофонам и динамикам.

"Инвестиции Meta в Reality Labs ошеломляющие, но необоснованными их называть рано, если верить, что компания сможет построить бизнес как задумано, то есть заменить [операционную систему устройств Apple] iOS", - цитирует газета инвестора и автора книги "Метавселенная" Мэтью Болла.

Болл оценивает общие инвестиции Meta в Reality Labs на уровне $85 млрд против более чем $40 млрд, вложенных Amazon в голосового помощника Alexa, и $20-30 млрд, инвестированных Apple в разработку шлемов Vision Pro.

Meta Марк Цукерберг EssilorLuxottica Ray-Ban Reality Labs Мэтью Болл
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