Meta запустит лабораторию для создания ИИ со способностями выше человеческих

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) готовится представить новую исследовательскую лабораторию, нацеленную на создание так называемого суперинтеллекта - ИИ-системы, превосходящей по возможностям человеческий мозг, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что к лаборатории присоединится основатель и глава ИИ-стартапа Scale AI Александр Ван.

Meta также ведет переговоры по вопросу инвестирования миллиардов долларов в его компанию и привлечению в свой штат других ее сотрудников.

По данным источников газеты, Meta также предложила семи-девятизначные суммы десяткам специалистов ведущих ИИ-компаний, таких как OpenAI и Google, при этом некоторые уже согласились на переход.

Новая лаборатория создается в рамках общей реорганизации усилий Meta в области ИИ, говорят собеседники NYTimes. По словам двух из них, компания в последнее время столкнулась с проблемами внутреннего менеджмента ИИ, оттоком кадров и неудачно запустила ряд продуктов.