Google расширяет функции покупок Gemini за счет партнерств с ритейлерами

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американская Google (принадлежит Alphabet Inc.) расширяет функции покупок в чат-боте Gemini за счет партнерств с Walmart Inc., Shopify, Wayfair и рядом других крупных ритейлеров.

Наличие возможности мгновенной оплаты позволит пользователям делать покупки у некоторых продавцов, не покидая чат-бот, в котором они искали товары, сообщили Google и Walmart.

Эти заявления были сделаны в рамках ежегодной конференции Национальной федерации розничной торговли США, проходящей в Нью-Йорке 11-13 января, отмечает Market Watch.

"Переход от традиционного поиска в интернете или в приложениях к использованию ИИ-агентов - это следующий крупный шаг в развитии розничной торговли", - говорится в совместном заявлении Джона Фернера, который возглавит Walmart с 1 февраля, и CEO Alphabet Сундара Пичаи.

На первом этапе новые функции ИИ-шопинга в Gemini будут доступны только американским пользователем, однако в ближайшие месяцы ими смогут воспользоваться клиенты и в других странах.

OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, и Walmart, анонсировали аналогичное соглашение в октябре. Оно предоставило пользователям ChatGPT, имеющим платную подписку, возможность покупки с мгновенной оплатой прямо в чат-боте почти всего ассортимента ритейлера, за исключением свежих продуктов.

