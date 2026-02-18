В Кремле воздержались от комментариев в связи с ситуацией вокруг Telegram

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможной блокировке Telegram заявил, что Кремль не занимается этими вопросами.

"Кремль не занимается блокировкой ни Telegram, ни других платформ, других мессенджеров. Этим занимается Роскомнадзор", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, обсуждают ли в Кремле возможную блокировку Telegram и последствия такого шага.

13 августа 2025 года пресс-служба РКН сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

Затем - 22 октября - РКН заявил о частичной блокировке мессенджеров WhatsApp и Telegram в РФ в рамках борьбы с преступностью.

Примерно через месяц, с 24 ноября, российские пользователи начали жаловаться на перебои в работе WhatsApp, 27 ноября сообщения поступали из регионов Урала и Сибири, а на следующий день - от пользователей из регионов европейской части РФ, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. 28 ноября прошлого года РКН сообщил, что в отношении WhatsApp, из-за его отказа выполнять требования, постепенно вводятся ограничения на территории РФ, которые будут продолжены, и сервис может быть полностью в стране заблокирован.

16 января пользователи в основном из столичного региона пожаловались на ухудшение работы Telegram, в частности, медленную загрузку медиа. В свою очередь, некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о введение дополнительных ограничений в отношении этого мессенджера с начала 2026 года. Тогда РКН сообщил, что новых ограничений им не вводилось.