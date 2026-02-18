Набиуллина увидела основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Банк России видит основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками, заявила на форуме "Кибербезопасность в финансах" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Впервые за все те годы, которые мы боремся вместе с вами сообща с мошенниками, лично у меня, не знаю, согласятся мои коллеги или нет, но у меня появились основания, скажем так, для осторожного оптимизма", - заявила она.

По данным банковской отчетности, в 2025 году мошенники похитили у граждан 29,3 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

"Но при сравнении нужно учитывать следующее. Дело в том, что продолжает расти доля мошеннических операций, которые попадают в нашу статистику. Раньше более значительная доля просто не попадала в статистику. Мы второй год уже активно работаем с банками, которые раньше по тем или иным причинам не сообщали о мошеннических операциях. И сыграла свою роль так называемая "спецкнопка", которая существует в приложениях крупных банков. Это сервис для пострадавших от мошенников, который стал обязательным с октября. И можно в приложении пометить перевод как мошеннический, и все данные автоматически попадают в нашу базу - кому, куда, сколько. И в итоге мы стали получать данные даже о мелких хищениях, которые раньше оставались в тени, потому что просто люди о них редко сообщают", - сказала она.

"И при этом, обращу внимание уважаемых банкиров, ещё не у всех банков этот сервис на виду, не всем и не везде он понятен, поэтому прошу обратить на это внимание. И здесь главное даже не в том, что мы видим более полную картину, а в том, если полнее наша база, то значит, другие банки, которые получают информацию из этой базы, могут более эффективно пресекать мошеннические операции", - добавила Набиуллина.

По оценке ЦБ, крупнейшие банки, используя в том числе сведения из этой базы, ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч операций (в 2025 году - около 300 тысяч операций).