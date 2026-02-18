Поиск

Набиуллина увидела основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Банк России видит основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками, заявила на форуме "Кибербезопасность в финансах" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Впервые за все те годы, которые мы боремся вместе с вами сообща с мошенниками, лично у меня, не знаю, согласятся мои коллеги или нет, но у меня появились основания, скажем так, для осторожного оптимизма", - заявила она.

По данным банковской отчетности, в 2025 году мошенники похитили у граждан 29,3 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

"Но при сравнении нужно учитывать следующее. Дело в том, что продолжает расти доля мошеннических операций, которые попадают в нашу статистику. Раньше более значительная доля просто не попадала в статистику. Мы второй год уже активно работаем с банками, которые раньше по тем или иным причинам не сообщали о мошеннических операциях. И сыграла свою роль так называемая "спецкнопка", которая существует в приложениях крупных банков. Это сервис для пострадавших от мошенников, который стал обязательным с октября. И можно в приложении пометить перевод как мошеннический, и все данные автоматически попадают в нашу базу - кому, куда, сколько. И в итоге мы стали получать данные даже о мелких хищениях, которые раньше оставались в тени, потому что просто люди о них редко сообщают", - сказала она.

"И при этом, обращу внимание уважаемых банкиров, ещё не у всех банков этот сервис на виду, не всем и не везде он понятен, поэтому прошу обратить на это внимание. И здесь главное даже не в том, что мы видим более полную картину, а в том, если полнее наша база, то значит, другие банки, которые получают информацию из этой базы, могут более эффективно пресекать мошеннические операции", - добавила Набиуллина.

По оценке ЦБ, крупнейшие банки, используя в том числе сведения из этой базы, ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч операций (в 2025 году - около 300 тысяч операций).

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совфед одобрил закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

 Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

Полиция Петербурга предложит запретить иностранцам работать в торговле

Набиуллина увидела основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками

Минобороны пообещало направлять в пожарные части до 5 тысяч срочников в год

 Минобороны пообещало направлять в пожарные части до 5 тысяч срочников в год

В Кремле воздержались от комментариев в связи с ситуацией вокруг Telegram

Задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова

ЕГЭ по истории станет превалирующим предметом для гуманитариев в 2027 году

 ЕГЭ по истории станет превалирующим предметом для гуманитариев в 2027 году

Глава Минцифры заявил, что иностранные спецслужбы читают переписку в Telegram

 Глава Минцифры заявил, что иностранные спецслужбы читают переписку в Telegram

ФАС не заметила роста тарифов на ЖКУ помимо индексации на 1,7%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 83 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });