Глава Минцифры заявил, что иностранные спецслужбы читают переписку в Telegram

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram, используют полученные данные против российской армии в зоне СВО, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как такой достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, - я не могу о них (конкретно - ИФ) говорить, - но много фактов, которые подтверждены нашими (правоохранительными - ИФ) органами, о том, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные в рамках ведения боевых действий против наших вооруженных сил", - сказал Шадаев во вторник на заседании комитета Госдумы по информполитике.

"Если раньше это всё-таки носило эпизодический характер, то сейчас это носит уже такой систематический характер", - отметил он.

По его словам, пока "принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО".

"Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы", - сказал Шадаев.

13 августа 2025 года пресс-служба Роскомнадзора сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

Затем - 22 октября - РКН заявил о частичной блокировке WhatsApp и Telegram в РФ в рамках борьбы с преступностью.

Примерно через месяц, с 24 ноября, российские пользователи начали жаловаться на перебои в работе WhatsApp, 27 ноября сообщения поступали из регионов Урала и Сибири, а на следующий день - от пользователей из регионов европейской части РФ, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. 28 ноября прошлого года РКН заявил, что в отношении WhatsApp из-за его отказа выполнять требования постепенно вводятся ограничения на территории РФ, которые будут продолжены, и сервис может быть полностью в стране заблокирован.

16 января пользователи в основном из столичного региона пожаловались на ухудшение работы Telegram, в частности, медленную загрузку медиа. В свою очередь, некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о введение дополнительных ограничений в отношении этого мессенджера с начала этого года. Тогда РКН информировал, что новых ограничений им не вводилось.

10 февраля в РКН сообщили, что Telegram по-прежнему не выполняет требования законодательства РФ, поэтому ограничение его работы в стране будет продолжено.