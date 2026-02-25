Около 4 млн иностранцев подтвердили свою личность через единую биометрическую систему РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Почти 4 миллиона иностранцев в России уже подтвердили свою личность через единую биометрическую систему, был предотвращен въезд в страну 50 тыс. мигрантов, а еще 72 тыс. были выдворены в 2025 году, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Мы совершенствуем вместе с Банком России эксперимент по биометрии. У нас сдали биометрию уже 9,5 млн иностранцев. Мы предотвратили въезд около 50 тысяч, даже чуть больше, мигрантов через московские аэропорты, автомобильные КПП", - рассказал Мишустин, отвечая в среду на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета правительства перед Госдумой.

"При заключении договоров на сегодня 3,9 млн иностранцев подтвердили свою личность через единую биометрическую систему", - продолжил глава правительства.

Мишустин отметил, что в минувшем году был запущен реестр контролируемых лиц, находящихся в России незаконно, и по состоянию на 6 февраля 2026 года в нем уже числятся около 840 тыс. человек.

Он также пообещал создание цифрового профиля для обмена информацией между государственными органами, где будет собрана вся информация про мигранта.

Мишутин также рассказал о развитии механизма целевого организованного набора иностранных работников.

"Он будет проводиться, желательно, за рубежом в основном, в стране проживания иностранного работника: это обязательная процедура дактилоскопии, экзамены, медицинское освидетельствование. Мы тогда прикрепим такого мигранта к конкретному работодателю, что нам позволит выстроить прозрачную систему управления и устанавливаем для них доптребования", - пояснил глава правительства.