Шадаев рассказал о подходе Минцифры к ограничению доступа детей к соцсетям

Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ с интересом наблюдает за ситуацией с ограничениями на пользование соцсетями для детей в Австралии, но по данному вопросу придерживается не такого жёсткого подхода, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы с интересом наблюдаем за происходящим в Австралии. Наш подход здесь другой, честно могу сказать. Я так понимаю, что эта дискуссия активно ведётся в рамках рассмотрения второго пакета (мер по борьбе с мошенничеством - ИФ)", - сказал Шадаев в среду на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

"Наша позиция следующая: есть компании, которые запрещают доступ к своим сервисам гражданам ниже определенного возраста - 14, 18 и так далее. Наша задача обеспечить возможность проверять возраст операторам этих сервисов. Если они запрещают, они должны иметь такую техническую возможность", - пояснил министр.

Для этого в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством Минцифры предлагает возможность оформления родителями детских сим-карт на своих детей. "Мы считаем, что это правильная модель. На уровне проверки сим-карт, на уровне проверки возрастных ограничений это должно быть введено. Делать это обязанностью или опцией, я так понимаю, мы с вами должны ещё обсудить. Когда это не обязанность, а опция, то это необязательно, но когда родитель предъявляет нам претензии, что его ребенок столкнулся с нежелательным контентом, то мы с этим вынуждены разбираться", - сказал Шадаев.

"Я думаю, что мы это обсудим, но у нас в этом смысле нет такого жёсткого подхода, как в Австралии", - добавил министр.

Так он прокомментировал возможность РФ перенять опыт Австралии, где с 10 декабря 2025 года начал действовать первый в мире полный запрет для детей младше 16 лет на использование соцсетей, от которых теперь требуется строгая верификация возраста пользователей.

Госдума на заседании 10 февраля приняла в I чтении второй пакет (1110676-8) предложенных правительством РФ мер по борьбе с онлайн и телефонным мошенничеством, который включает около 20 инициатив. Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года.