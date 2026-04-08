Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в России в пилотном режиме, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на конференции Data Fusion.

"У нас на сегодняшний день биометрия идет на ура - причем как для безопасности, так и для сервисности. На сегодняшний день у нас два десятка сервисов по биометрии. Сегодня поезд запускаем - проход на поезд по биометрии", - сказал Григоренко.

Сервис "Мигом", позволяющий подтвердить личность без предъявления документов, запущен Центром биометрических технологий (ЦБТ) и РЖД на базе Единой биометрической системы (ЕБС), уточнили в аппарате вице-премьера.

В настоящее время сервис доступен в пилотном режиме в поездах на начальных станциях маршрутов Москва - Кострома, Москва - Иваново и Москва - Нижний Новгород.

Для использования сервиса пассажиру необходимо иметь подтвержденную биометрию. Зарегистрировать её можно в уполномоченном банке или с помощью выездной регистрации. После этого требуется предоставить согласие на обработку персональных данных.

Подтверждение личности проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир может выбрать, как именно удостоверить личность - по паспорту или с помощью биометрии.

"На период пилотной эксплуатации сервиса пассажиру следует иметь при себе удостоверяющий личность документ, данные которого были использованы при покупке билета", - уточнили в аппарате вице-премьера.

Сервис посадки на поезд без паспорта - часть платформы сервисов "Мигом", реализуемой на базе ЕБС. Платформа включает в себя сервисы заселения в гостиницу, обслуживания в МФЦ, подтверждения возраста без предъявления документов, безбарьерного прохождения предполетных проверок и ряд других.