Объем экономики Рунета в 2025 году оценили более чем в 30 трлн рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем экономики российского сегмента интернета (Рунета) в 2025 году составил более 30 трлн руб., из которых 27,9 трлн руб. пришлось на сектор электронной коммерции, сообщил директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев.

По его словам, РАЭК проводит анализ четырех секторов: электронной коммерции, медиа, рекламы и инфраструктуры.

"Собственно, электронная коммерция это тот блок, который всегда показывал рост. Как правило, этот рост был в 2021-2024 годах в среднем 33%. Сейчас мы снова видим этот рост, он составил 24% относительно предыдущего года. Но тем не менее, это львиная доля всей экономики Рунета - это, конечно, электронная коммерция", - сказал Гуляев.

Все результаты исследования экономики Рунета будут представлены на юбилейном XXX Российском интернет-форуме (РИФ 2026), который пройдет в технопарке "Сколково" 27 - 29 апреля.