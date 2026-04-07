Объем экономики Рунета в 2025 году оценили более чем в 30 трлн рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем экономики российского сегмента интернета (Рунета) в 2025 году составил более 30 трлн руб., из которых 27,9 трлн руб. пришлось на сектор электронной коммерции, сообщил директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев.

"По нашим оценкам, объем экономики Рунета на 2025 год превысил 30 трлн рублей, из них 27,9 трлн это, конечно же, сектор электронной коммерции", - сказал Гуляев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, РАЭК проводит анализ четырех секторов: электронной коммерции, медиа, рекламы и инфраструктуры.

"Собственно, электронная коммерция это тот блок, который всегда показывал рост. Как правило, этот рост был в 2021-2024 годах в среднем 33%. Сейчас мы снова видим этот рост, он составил 24% относительно предыдущего года. Но тем не менее, это львиная доля всей экономики Рунета - это, конечно, электронная коммерция", - сказал Гуляев.

Все результаты исследования экономики Рунета будут представлены на юбилейном XXX Российском интернет-форуме (РИФ 2026), который пройдет в технопарке "Сколково" 27 - 29 апреля.

Золото слабо дешевеет на заявлениях Трампа

Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

 Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

ING отменила продажу российского банка

 ING отменила продажу российского банка

"Известия" сообщили, что ФАС согласовала сделку по созданию СП "Росатома" и DP World

Brent подорожала до $111,08 за баррель

 Brent подорожала до $111,08 за баррель

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Индекс МосБиржи подорожал до 2785 пунктов на котировках металлургов и нефтяников

Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Нефтяники могут получить за март из бюджета 195 млрд руб. по демпферу

 Нефтяники могут получить за март из бюджета 195 млрд руб. по демпферу
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 92 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8933 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1423 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
