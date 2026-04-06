РКН зафиксировал рекордный всплеск DDoS-атак на защищаемые ресурсы

Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Рекордный всплеск кибератак на защищаемые информационные ресурсы зафиксирован в феврале и марте; их интенсивность напрямую связана с информационной повесткой, а основным источником вредоносного трафика стали США, ФРГ и Великобритания, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"Роскомнадзор зафиксировал рекордный всплеск DDoS-атак. В феврале и марте 2026 года эксперты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП - ИФ) зафиксировали кратное увеличение количества DDoS-атак, основной целью которых стали государственные информационные ресурсы. Ключевым инструментом защиты отечественной инфраструктуры выступила Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА)", - говорится в сообщении пресс-службы РКН.

"Аналитики Центра отмечают прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак. Так, после появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз", - добавили в ведомстве.

Там отметили, "если обычно система фиксирует в среднем 350 атак в неделю (из которых около 23 направлены на Роскомнадзор), то в пиковый период - с 26 февраля по 4 марта - общее число атак резко выросло до 949".

"Согласно данным мониторинга за период с 16 по 22 марта 2026 года, основным источником киберагрессии остаются США (37,6%). В тройку антилидеров по исходящему вредоносному трафику также вошли Германия (15,2%) и Великобритания (11,1%)", - сказано в сообщении.

По данным РКН, самая масштабная атака в марте была направлена на ресурсы крупного провайдера, ее мощность достигла 25,46 Гбит/с при скорости 88,33 млн пакетов в секунду; а самая продолжительная атака зафиксирована на инфраструктуру одной из российских коммерческих организаций, она длилась непрерывно 113 часов 22 минуты (более 4,5 суток).

"Наибольшее количество ударов пришлось на телекоммуникационные компании (51 атака за неделю) и хостинг-провайдеров (40). Государственные ресурсы находятся на третьем месте (33 атаки), оставаясь зоной повышенного внимания киберпреступников. Также в фокусе оказались разработчики ПО и финансовый сектор", - заявили в пресс-службе РКН.

На мониторинге НСПА находятся около 14 тыс. наиболее важных государственных ресурсов и 1,6 тыс. организаций, уточнили в пресс-службе.

"Несмотря на большой рост нагрузки, НСПА подтвердила статус главного инструмента защиты российской цифровой инфраструктуры. Под ее мониторингом находятся сайты ведомств страны, в том числе Минобороны и Центризбиркома. Система работает круглосуточно: умные алгоритмы сами следят за сетевым трафиком и мгновенно распознают попытки взлома или DDoS-атаки", - подчеркнули в РКН.

"При обнаружении киберугрозы специалисты НСПА начинают взаимодействие с владельцами атакуемых ресурсов и применяют меры фильтрации вредоносного трафика, ограничение запросов и блокировку источников атаки", - добавили там.

В РКН отметили, что "эффективность защиты подтверждается статистикой: на данный момент система успешно отразила свыше 38 тыс. кибератак, обеспечив бесперебойную работу критически важной ИТ-инфраструктуры".

В свою очередь правоохранительные органы во взаимодействии с профильными ведомствами проводят системную работу по выявлению хакеров и преступных групп, причастных к организации кибератак на российские сервисы, отметили в РКН. Там напомнили, что за совершение киберпреступлений предусмотрена уголовная ответственность по статьям 272, 273 и 274.1 УК РФ; в зависимости от тяжести последствий атак злоумышленникам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

ЦМУ ССОП создан на базе подведомственного РКН "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) в рамках закона о суверенном Рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях операторов.

"Яндекс" начнет коммерциализацию беспилотных автомобилей с 2028 года

 "Яндекс" начнет коммерциализацию беспилотных автомобилей с 2028 года

"Вымпелком" предложил оставить "белые списки" только для сомнительных сим-карт

 "Вымпелком" предложил оставить "белые списки" только для сомнительных сим-карт

Песков не знает, давал ли Путин поручение Минцифры ограничить работу VPN в РФ

Специалисты РКН в марте отразили почти 2,4 тыс. DDoS-атак на защищаемые ресурсы

МВД опровергло обвинения в проверке телефонов на предмет использования VPN

 МВД опровергло обвинения в проверке телефонов на предмет использования VPN

Законопроект о регулировании цифровых валют в РФ внесен в Госдуму

В "белый список" Рунета включили сервисы контроля уровня сахара в крови

OpenAI привлекла рекордные $122 млрд при общей оценке стоимости на уровне $852 млрд

Мосгорсуд признал законным ограничение доступа в РФ к YouTube

 Мосгорсуд признал законным ограничение доступа в РФ к YouTube
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1385 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8908 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 77 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
