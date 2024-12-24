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В трех регионах России запустили обслуживание в МФЦ по биометрии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Обслуживание по биометрии без предъявления паспорта запущено в более чем 20 многофункциональных центрах в Ленинградской, Липецкой областях и в Челябинске, сообщил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"С использованием биометрии в МФЦ граждане могут оформить более 100 услуг. Например, открыть бизнес, получить различные пособия, в том числе для многодетных семей, выписку из трудовой книжки, получить или заменить водительское удостоверение. В 2025 году мы намерены масштабировать проект на другие регионы. Важно отметить, что использование биометрии является добровольным и служит дополнением к уже существующим способам обслуживания", - сказал он.

Новый сервис реализован на базе Единой биометрической системы (ЕБС), которая обеспечивает сбор биометрических персональных данных, их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами госуслуг и доступа к банковским сервисам.

Для получения услуг по биометрии в МФЦ надо предварительно зарегистрировать ее в одном из отделений банка.

"В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит существенно повысить скорость обслуживания", - сказано в сообщении.

Дмитрий Григоренко ЕБС МФЦ Ленинградская область Липецкая область Челябинская область
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