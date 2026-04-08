Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле признали, что ощущают перебои с интернетом в связи с мерами по борьбе с обходами блокировок ряда ресурсов, там также заявили, что в РФ занимаются нормализацией работы интернета.

"Все-таки заключение должны давать специалисты, но мы, как пользователи, лишь можем констатировать: да, перебои со связью, интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, ощущают ли в Кремле перебои, связанные с блокировкой VPN.

Песков отметил при этом, что "соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета".