Законопроект о применении биометрии для прохода в госучреждения внесен в Госдуму

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, упрощающий использование биометрии в системах управления доступом в госучреждения, корпорации и отдельные учебные заведения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко в субботу.

"Правительство повышает доступность использования биометрических технологий для прохода в государственные учреждения, корпорации и отдельные учебные заведения. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму", - говорится в сообщении.

Законопроект регулирует порядок внедрения и использования биометрических систем управления доступом, которые уже работают во многих госорганах и компаниях, позволяя входить в здание без пластиковых пропусков или удостоверений, сообщили в аппарате.

"Однако для части организаций, включая объекты критической инфраструктуры, при каждом проходе сотрудника требуется прямое обращение к Единой биометрической системе (ЕБС). Новый законопроект упростит этот механизм. Инициатива позволит организациям отдельных категорий, включая госучреждения, использовать аккредитованные биометрические системы", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что такие системы будут связаны с ЕБС, но проверка личности будет происходить без постоянных запросов к государственной базе.

"То есть человек сможет пройти в здание по биометрии так же быстро, как сейчас проходит по пропуску - а в ряде случаев даже быстрее", - пояснили в аппарате.

"Использование биометрии остается добровольным. В любой момент гражданин сможет использовать альтернативные способы прохода - например, обычный пропуск", - сказано в сообщении.

По словам вице-премьера, "ключевая цель - это безопасность, а биометрия выступает альтернативной картам и пропускам, при этом её невозможно потерять или передать другому человеку".

"Это позволяет точнее идентифицировать посетителей и сотрудников, а также снизить риск несанкционированного доступа. Особенно это важно для объектов с повышенными требованиями к пропускному режиму, в том числе школ. Применение технологии добровольно. Каждый человек сам выбирает способ входа в здание - по биометрии, с помощью карты, пропуска или удостоверения личности", - сказал Григоренко, чьи словам приводятся в сообщении.