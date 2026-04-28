Рост экономики Рунета в 2025 году замедлился до 28,1% с 40% в 2024 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Объем экономики Рунета по итогам 2025 года составил 38,4 трлн рублей, увеличившись на 28,1% с 2024 года. Эти данные исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) были представлены на Российском интернет-форуме (РИФ).

В предыдущие годы РАЭК сообщала, что в 2023 и 2024 годах эконом ика Рунета росла на ,40%.

"2025 год может стать точкой перехода от периода быстрого экстенсивного роста к более зрелой стадии развития цифровой экономики. Несмотря на внушительные показатели, динамика рынка постепенно меняется: если в предыдущие годы драйвером выступало быстрое расширение аудитории и ускоренный рост цифрового потребления, то теперь рынок все заметнее приближается к насыщению", - отметил генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев.

По данным РАЭК, в структуре рынка крупнейшим сегментом остается электронная торговля в секторе B2C: его объем вырос на 40% - до 23,2 трлн рублей. Объем отрасли ИКТ достиг 13,6 трлн рублей (рост на 12%), а сегмент маркетинга и рекламы - 1,57 трлн рублей (рост на 27,6%).

Как отмечает РАЭК, первые данные 2026 года подтверждают наметившееся охлаждение рынка: в I квартале темпы роста выручки в электронной коммерции заметно снизились. Так, в январе рост составил 11% против 47% годом ранее, в феврале - 21% против 38%, в марте - 16% против 47%.

"Это говорит о том, что рынок по-прежнему остается крупным и устойчивым, но темпы его расширения становятся более сдержанными", - отмечает РАЭК.