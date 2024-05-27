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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

РАЭК спрогнозировала рост экономики Рунета в 2024 году до 23,8 трлн рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Объем экономики Рунета за 2024 год увеличится на 40% - до 23,8 трлн рублей. Такой прогноз приводится в исследовании Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Главным драйвером роста эксперты ассоциации, как и в предыдущие годы, считают сегмент электронной коммерции, который, по прогнозам, вырастет в объемах на 40%.

Рост сегмента интернет-рекламы и маркетинга, как ожидается, составит 35%, сегмент инфраструктуры увеличится на 30%, сегмент цифрового контента - на 25%.

Прогноз сделан исходя из показателей I квартала 2024 года и существующих трендов на интернет-рынках.

"Вместе с тем на итоговую динамику могут повлиять такие факторы, как отмена налоговых льгот для ИТ-компаний, регуляторные инициативы, инфляция и изменение курса рубля, а также геополитическая ситуация - в первую очередь, санкционные ограничения относительно поставок технологической продукции и других подсанкционных товаров и возможностей совершения трансграничных платежей", - отмечает РАЭК.

По итогам 2023 года объем экономики Рунета вырос на 40% и составил 17,1 трлн рублей.

РАЭК Рунет
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