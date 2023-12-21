РАЭК ждет роста интернет-рынка России в 2023 году на 35%, до 16,4 трлн рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Объем российской интернет-экономики в 2023 году вырастет на 35%, до 16,4 трлн рублей, спрогнозировала Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

"В мае мы давали более консервативные прогнозы, однако исходя из результатов первых трех кварталов мы пересмотрели прогнозы динамики для сегментов интернет-рекламы и маркетинга и цифрового контента, - сказал через пресс-службу директор РАЭК Сергей Гребенников. - Также "локомотивом" роста интернет-отрасли по-прежнему является сегмент электронной коммерции, который также вырастет больше, чем прогнозировалось в мае".

По оценке РАЭК, наибольший рост по итогам текущего года покажет инфраструктурный сегмент. Его объем составит 426,4 млрд рублей, что на 42% больше аналогичного показателя 2022 года. Ранее ожидался рост на уровне 40%.

Самым крупным сегментом интернет-экономики по-прежнему остается электронная коммерция. Здесь рост ожидается на 35% (прежний прогноз - рост на 30%), до 15,4 трлн рублей.

Объем сегмента интернет-рекламы и маркетинга составит по итогам года, как предполагается, 474,8 млрд рублей, что на 22% больше показателя 2022 года. Прежде РАЭК ожидала роста этого сегмента на 5%.

Также в сторону значительного увеличения РАЭК пересмотрела прогноз по росту сегмента цифрового контента. Если прежде рост этого сегмента ожидался на уровне 7%, то теперь, по оценкам РАЭК, этот сегмент вырастет на 28%, до 119,7 млрд рублей.

Как сообщалось, по итогам 2022 года объем российской интернет-экономики составил 12,2 трлн рублей (рост на 29% по сравнению с 2021 годом). При этом объем сегмента интернет-рекламы и маркетинга в 2022 году составил 389,2 млрд рублей (снижение на 10% относительно 2021 года), сегмента цифрового контента - 73,6 млрд рублей (снижение на 52%), электронной коммерции - 11,42 трлн рублей (рост на 32%), инфраструктурного сегмента - 300,3 млрд рублей (рост на 47%).

Исследование "Экономика Рунета" проводится на ежегодной основе с 2011 года. Результаты исследования основаны на опросе представителей российской интернет-отрасли и анализе открытых источников, которые дополняются комментариями и прогнозами экспертов.