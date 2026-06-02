"Лаборатория Касперского" предупредила о росте числа кибератак на бизнес через системы ЭДО

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Эксперты "Лаборатории Касперского" заявляют о росте числа кибератак на российский бизнес через системы электронного документооборота (ЭДО) и деловую переписку.

"За первые пять месяцев 2026 года корпоративные пользователи уже столкнулись с 13 тысячами подобных атак. Это больше, чем за весь 2025 год", - сообщили в пресс-службе компании в преддверии Петербургского экономического форума.

По данным экспертов, в зоне риска находятся организации, через которые проходят значительные финансовые потоки и большое количество платежей. "В частности, целями злоумышленников становились бухгалтерские подразделения предприятий малого и среднего бизнеса из сфер производства, консалтинга, строительства и недвижимости, образования и здравоохранения",- говорится в сообщении.

По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, успешная компрометация организации может принести киберпреступникам значительно больший доход, чем атака на отдельного пользователя. "Дополнительным фактором стало развитие инфраструктуры для вывода и обналичивания похищенных средств. В этом году мы видим устойчивый рост числа таких атак и не ожидаем снижения в ближайшей перспективе", - сказал Голованов.

Лаборатория Касперского Сергей Голованов ЭДО
