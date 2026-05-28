Путин предложил провести в России в 2027 г. встречу по ИИ на высоком уровне

С такой инициативой президент РФ выступил на форуме ЕАЭС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступил на форуме ЕАЭС с инициативой проведения в России в 2027 году встречи на высоком уровне по искусственному интеллекту.

"Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры, вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологии под локальные нужды", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума в четверг.