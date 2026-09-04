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OpenAI выпустила новую ИИ-модель GPT-6 Astra

OpenAI выпустила новую ИИ-модель GPT-6 Astra
Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI выпустила новую ИИ-модель GPT-6 Astra.

Компания называет ее самой умной моделью в мире и отмечает ее передовые качества в целом ряде областей, включая разработку программного обеспечения, кибербезопасность и науку.

"Она также задает новую планку в использовании компьютеров и браузеров, выполняя самую сложную профессиональную работу с несравненными скоростью, точностью и рассудительностью", - говорится на сайте OpenAI.

Astra в числе прочего может заполнять онлайн-формы, обновлять карточки клиентов в CRM-системе, управлять календарем, проводить онлайн-исследования, пересказывать электронные письма, анализировать научные данные, создавать игры, сайты, документы и презентации.

OpenAI указывает на значительные улучшения в понимании намерений пользователя и поведении модели. Примерно месяц назад компания сообщила, что ряд ее моделей в ходе внутренних проверок обошли механизмы защиты, которые должны были изолировать их от интернета, и получили несанкционированный доступ к системам репозитория Hugging Face. Новая Astra не была замешана в этом инциденте, но после него была доработана.

По мнению OpenAI, дополнительно внедренная защита предотвратила бы опасное поведение. Компания провела проверку, чтобы оценить, выйдут ли модели за желаемые рамки при решении сложной или невыполнимой задачи, и выяснила, что более ранняя GPT-5.6 Sol сделала это почти в половине случаев, а GPT-6 Astra - ни в одном. Главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман в интервью CNBC заявил, что Astra перед выпуском также прошла официальную проверку в администрации президента США Дональда Трампа.

Новая модель пока доступна ограниченному кругу организаций, но в ближайшие дни доступ к ней получат все пользователи ChatGPT на тарифах Plus, Pro, Business и Enterprise.

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