Шадаев заявил о позитивном прогнозе развития и внедрения ИИ в России

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры России с оптимизмом смотрит на перспективы развития и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в РФ, несмотря на вопросы к его экономической эффективности и отсутствие созданных с его помощью принципиально новых продуктов, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Здесь у Минцифры, в целом, прогнозы очень позитивные. Мы видим супердинамику: многие наши крупные компании сейчас активно внедряют генеративную разработку. Мы даже создали совет в Минцифры, который должен какие-то общие практики и методологии выработать. Потому что мы сейчас видим супербольшую активность у крупных игроков", - сказал Шадаев в четверг на CNews Forum 2026.

Он отметил, что, по оценке отраслевых ассоциаций, более 90% IT-компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО), "уже активно внедряют соответствующие технологии и инструменты генеративной разработки".

"Есть, мне кажется, консолидированная позиция на рынке, что Россия, страна, которая столкнулась с гигантским вызовом по замене большого объема зарубежного легаси (устаревшего кода - ИФ), наверное, может стать одним из флагманов новой генеративной разработки. И это, наверное, некоторый исторический шанс", - отметил глава Минцифры.

В то же время, добавил Шадаев, есть вопросы, на которые предстоит ответить в связи с внедрением ИИ-технологий, в том числе касаемо экономического эффекта.

"Пока такой происходит бурный рост, наверное, особенно не обращаем внимание на экономику, сколько стоит у нас генеративная разработка. Знаем, что крупные компании многие десятки миллиардов токенов (единиц текста - ИФ) жгут в день. Это, если переводить в деньги, значительные затраты. Но эффект они видят. Я слышал оценки, что разработчики, которые не применяют технологии, - это как разработчики, которые работают с перфокартами", - сказал Шадаев.

По его мнению, "вопрос экономики, безусловно, будет очень актуальным".

Второй вопрос, по словам Шадаева, - отсутствие продуктов. Министр отметил, что пока никаких принципиально новых продуктов, созданных с помощью ИИ, не наблюдается. "Мы пока не видим каких-то суперновых продуктов, которые сгенерированы ИИ. В основном мы видим, что он применяется для прототипирования, для отработки гипотез. Больших фундаментальных клиентских приложений, сервисов, полностью сгенерированных или хотя бы на большую часть сгенерированных, пока не видим. Мы считаем, что, в принципе, этот вопрос ближайшего времени", - сказал Шадаев.

Министр отметил, что еще одним важным вопросом является безопасность, потому что "когда кода много, то вопрос безопасности, уязвимости требует отдельного внимания".

"И четвертое, конечно, это то, что большая часть кода пока пишется зарубежными моделями. Это мы тоже понимаем, что и во внешних сервисах, и в открытых моделях, которые разворачиваются на собственной инфраструктуре, здесь пока проникновение российских моделей не очень высокое", - сказал Шадаев.

По его словам, отставание российских больших языковых моделей от глобальных составляет на данный момент от шести месяцев до года.

"С большим оптимизмом смотрим на все это и видим определенный оптимизм у компаний. Пока стадия самая ранняя. И мне кажется, все получают удовольствие. И в этом смысле мы как страна, которая многие инновационные вещи внедряет первая, здесь мы точно впереди идём, пытаемся активно эти инструменты осваивать", - заключил глава Минцифры.