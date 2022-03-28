Инвалиды и официально безработные смогут бесплатно обучиться цифровым профессиям

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Инвалиды и стоящие на учете в центре занятости безработные смогут бесплатно обучиться IT-специальностям в рамках проекта "Цифровые профессии" в 2022 году, сообщает пресс-служба Минцифры РФ в понедельник.

Этим категориям граждан полагается полная компенсация стоимости обучения от государства.

Студенты вузов и колледжей, бюджетники, родители с детьми до трех лет и незарегистрированные безработные получат частичную денежную компенсацию. Скидка в размере 75% полагается родителям с детьми до трех лет с зарплатой ниже средней по региону и безработным, которые не стоят на учете в центре занятости. Родители с зарплатой выше средней получат скидку 50%. Также половину стоимости обучения государство будет оплачивать студентам вузов, техникумов и колледжей, работникам бюджетных организаций и гражданам, чья зарплата ниже среднего по региону.

Кроме того, Минцифры планирует запустить программу обучения языкам программирования для старшеклассников. Она будет иметь гибридную модель - возможность заниматься очно и онлайн.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что пройти обучение в сфере IT в 2022 году в рамках проекта "Цифровые профессии" нацпрограммы "Цифровая экономика" смогут свыше 57 тысяч россиян из всех регионов страны. Для участия в проекте будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки IT-специалистов. Старт обучения запланирован на апрель.