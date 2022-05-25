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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:56

Минцифры запустит платформу для получения заказчиками облачных решений без торгов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разрабатывает единую платформу, позволяющую заказчикам получать облачные решения без торгов, её запуск планируется до конца текущего года, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Мы хотим дать доступ к облачным решениям для государства в целом. Те компании, которые свои решения туда приносят, получат доступ к госзаказу без торгов. До конца года мы это запустим", - сказал Шадаев на стратегической сессии в рамках Startup Village в Сколково в среду.

Министр напомнил, что сейчас в России функционирует государственная единая облачная платформа - "Гособлако" (является одним из сервисов "ГосТеха"). "Здесь (по решениях "Гособлака" - ИФ) мы на три года обеспечены", - добавил Шадаев.

Эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центризбиркома государственных внебюджетных фондов в "Гособлако" начали в 2019 году. В нем участвуют, в частности, Минтруд, Минюст, Росимущество, Росгвардия, Росстат, Минэкономразвития, Минстрой, Минздрав, Роструд, Пенсионный фонд России. Задача состоит в совершенствовании правового и технологического регулирования, в том числе для повышения уровня защиты и доступности данных.

В Минцифры считают, что эксперимент уже дал положительный эффект.

Минцифры РФ
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