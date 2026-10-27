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РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями
Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не разрабатывал законопроект о запрете детям до 14 лет пользоваться социальными сетями в РФ, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту", - говорится в ответе пресс-службы на соответствующий вопрос.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на выступление представителя РКН на заседании комитета Госдумы по делам семьи сообщила, что ведомство направило в этот комитет законопроект о запрете детям до 14 лет пользоваться соцсетями.

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РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

 РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

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