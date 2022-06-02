Минцифры закупит у "Ростелекома" мощности для "Гособлака" на 1,8 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минцифры намерено закупить у "Ростелекома" услуги по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы ("Гособлако") на сумму 1,8 млрд рублей. Контракт на закупку у единого поставщика размещен на портале госзакупок.

Как следует из документа, вычислительные мощности необходимы для размещения и обеспечения функционирования информационных ресурсов и информационных систем федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов. Срок действия контракта - до 20 декабря 2022 года, финансирование предполагается обеспечить за счет средств федерального проекта "Цифровое государственное управление" государственной программы "Информационное общество".

В 2019 году "Ростелеком" был назначен единственным поставщиком сервисов для "Гособлака". Однако сейчас поставщиком услуг по одному из контрактов выступает SberCloud, сообщали в Минцифры. Там также заявляли, что прорабатывают вопрос об участии в программе и других центров обработки данных.

Эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центризбиркома государственных внебюджетных фондов в "Гособлако" начали в 2019 году, он должен продлиться до конца 2022 года.

В нем участвуют, в частности, Минтруд, Минюст, Росимущество, Росгвардия, Росстат, Минэкономразвития, Минстрой, Минздрав, Роструд, Пенсионный фонд России. Целью эксперимента называлось совершенствование правового и технологического регулирования, в том числе для повышения уровня защиты и доступности данных.