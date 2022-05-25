Walmart расширяет сеть доставки товаров с помощью дронов до шести штатов США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Walmart, крупнейший в стране, решил расширить доставку товаров дронами до шести штатов, сервис охватит около 4 млн домохозяйств.

Компания рассчитывает, что сможет доставлять дронами более 1 млн посылок в год в Аризоне, Арканзасе, Флориде, Техасе, Юте и Вирджинии, причем время доставки будет составлять около получаса, говорится в пресс-релизе компании. Услуга будет стоить $3,99 за один заказ, единовременно можно будет доставить посылки весом до 10 фунтов (0,45 кг).

Это стало возможно в связи с расширением партнерства с оператором беспилотных летающих аппаратов DroneUp LLC, который будет управлять центрами доставки товаров дронами Walmart в Арканзасе начиная с ноября. Заказы будут собираться в магазинах, погружаться на дроны и доставляться до пункта назначения. Walmart инвестировал в DroneUp в июне 2021 года.

Walmart пополнил число ритейлеров и служб доставки, изучающих возможность использования беспилотных летательных аппаратов для доставки, в число которых входят Amazon.com Inc., FedEx Corp. и United Parcel Service Inc.