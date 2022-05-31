В Москве в продажу поступили карты "Тройка" с отечественным чипом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В московском метро начали продавать первые карты "Тройка" с российским чипом, в продажу выпущена тысяча таких карт, сообщил городской Департамент транспорта.

Там пообещали, что в июне в продажу поступит следующая партия из 200 тысяч таких карт, а до конца 2027 года будет выпущено 19 миллионов "Троек" с отечественным чипом.

Тестировать такие карты в столице начали в апреле.

Замена чипа не скажется на функционале карты, заверил через пресс-службу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он добавил, что до конца 2022 года будет разработан новый чип для транспортной и банковской сфер.