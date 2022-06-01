Москвичи смогут купить годовой проездной на "Тройку" по карте "Мир" с 10%-й скидкой

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Гражданам, оплатившим годовой проезд на "Тройку" с помощью банковской карты "Мир", до конца текущего года предоставляется скидка, сообщается на официальном портале столичной мэрии.

"Совместно с нашим партнером - платежной системой "Мир" - запускаем акцию, по которой при покупке годового абонемента на проезд по карте "Мир" пассажир получит кешбэк в размере 10%. Это предложение действует до конца года", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что для получения скидки нужно зарегистрировать свою карту "Мир" на сайте или в мобильном приложении программы лояльности, после этого следует приобрести абонемент с помощью карты "Мир" в кассе, автомате по продаже билетов или в приложении "Метро Москвы".