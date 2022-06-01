Ozon договорился с держателями 36% облигаций о приостановке требования полного погашения

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ozon сообщил, что договорился с держателями 35,9% облигаций о подписании соглашения, приостанавливающего права требования полного погашения бондов (standstill agreement).

Документ подписан для содействия реструктуризации выпуска конвертируемых бондов на $750 млн со сроком погашения в 2026 году.

Соглашение достигнуто с зарубежными держателями 21,4% облигаций, интересы которых представляет спецкомитет бондхолдеров, а также с российскими держателями 14,5% бондов.

Соглашения вступили в силу с 1 июня и будут действовать до 30 августа 2022 года, если не будут прекращены ранее.

"По условиям соглашений, держатели облигаций в течение срока их действия не будут предпринимать никаких мер принудительного взыскания с кипрской Ozon Holdings PLC в связи с потенциальным техническим дефолтом по облигациям. Кроме того, российские держатели облигаций не будут предпринимать аналогичных мер также к дочерним компаниям Ozon в России", - говорится в сообщении Ozon.

Это позволит продолжить переговоры о долгосрочной реструктуризации займа - соглашение о котором компания рассчитывает заключить до конца 2022 года.

Остальные держатели облигаций, при желании, также смогут присоединиться к соглашению о приостановке и дальнейшим переговорам о реструктуризации займа.

Ozon выпустил облигации в феврале 2021 года. По условиям выпуска, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на 7 и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов.

С 28 февраля биржа NASDAQ приостановила торги акциями ряда российских компаний, включая Ozon. Право требования досрочного погашения бондов Ozon наступило 8 марта. На следующий день компания сообщила, что начала разработку предложения для держателей облигаций и привлекла финансовых и юридических консультантов.

Переговоры идут со спецкомитетом держателей облигаций и их консультантами - Houlihan Lokey и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

30 мая Ozon сообщил, что не смог профинансировать платеж держателям облигаций, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения, поскольку регуляторные ограничения не дают возможность перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес Ozon Holdings.

В рамках переговорного процесса Ozon в ближайшее время также рассчитывает прийти к соглашению об основных условиях реструктуризации займа (term sheet), сообщала компания в понедельник. Ранее источник, близкий к Ozon, говорил "Интерфаксу", что эти условия могут быть зафиксированы в term sheet до 14 июня (в эту дату может произойти техдефолт по облигациям Ozon).

26 мая в финансовом отчете за I квартал Ozon сообщил, что "значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать погашения облигаций и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая". Если компания не обеспечит своевременную выплату держателям бондов - возникает риск наступления технического дефолта по облигациям 14 июня.

Компания заявляла, что техдефолт не влияет на операционную деятельность, расчеты с партнерами и планы развития маркетплейса.

На 31 марта 2022 года денежные средства и их эквиваленты на счетах компании составили 92,5 млрд рублей, средства находятся в России.