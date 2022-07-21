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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Ozon заменит предоставлявший скидки счет на маркетплейсе банковской картой

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ozon запускает банковскую карту для оплаты покупок на маркетплейсе и вне его, заменит этой картой "Ozon счет", говорится в сообщении компании.

У Ozon два банка - "Ozon банк" с базовой лицензией и "Еком банк" с универсальной. Карту будет выпускать "Еком банк".

"Новая Ozon карта - самостоятельный финансовый продукт Ozon, выпускаемый собственным банком с универсальной лицензией. Благодаря использованию платежной системы "Мир", дебетовая карта будет приниматься повсеместно в России, а также ряде зарубежных стран", - отмечает компания.

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По карте будут доступны скидки при покупке товаров на маркетплейсе и кешбэк при оплате вне Ozon. Пользователям карты вскоре будут доступны дополнительные банковские сервисы, уточняется в сообщении.

Пользователи, у которых уже был открыт Ozon счет, автоматически увидят в своем личном кабинете вместо него Ozon карту. Для использования карты вне маркетплейса нужно пройти дополнительную онлайн-идентификацию. Возможность открыть карту появится с 1 августа 2022 года.

Ранее Ozon предлагал брендированную банковскую карту, выпущенную партнером, которая позволяла получать только кешбэк при покупках. В июле Ozon завершил партнерский проект c РНКО "Платежный центр", в рамках которого выпускалась эта карта.

Ozon - мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. У маркетплейса почти 29 млн активных покупателей.

Ozon
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