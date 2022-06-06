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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Власти Китая скоро снимут запрет для Didi привлекать новых пользователей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Китае регуляторы завершают проверку оператора сервиса такси Didi Global Inс., а также логистической платформы Full Track Alliance Co. и сервиса поиска работы Kanzhun Ltd., и уже на этой неделе снимут ограничение на привлечение ими новых пользователей.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их данным, приложения трех сервирсов на этой неделе также могут вернуться в китайские магазины приложений, из которых они были удалены в июле 2021 года по требованию регуляторов.

Все три компании разместили акции в США в июне 2021 года, и почти сразу после IPO Управление по вопросам киберпространства КНР начало проверку этих компаний. Didi пострадала больше всех - ее рыночная стоимость резко упала, и спустя менее одного года после IPO компания приняла решение о делистинге акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Совокупный объем IPO трех компаний составил около $7 млрд. Их совокупная капитализация, достигавшая $110 млрд в начале июля прошлого года, на данный момент составляет около $25 млрд, свидетельствуют данные FactSet.

По данным источников, представители китайских регуляторов, в том числе Управления по вопросам киберпространства, провели ряд встреч с топ-менеджерами Didi, Full Truck Alliance, также известной как Manbang Group, и Kanzhun.

Как ожидается, регуляторы на этой неделе опубликуют заключения по итогам проведенных проверок и наложат финансовые штрафы на компании. В случае Didi сумма штрафа будет существенной, штрафы для Full Track и Kanzhun будут небольшими.

Кроме того, по их словам, компаниям придется предоставить властям КНР по 1% своих акций, а также обеспечить государству прямую роль в принятии корпоративных решений.

Didi Китай Full Track Kanzhun США NYSE
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