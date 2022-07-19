Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Bloomberg сообщил о стремлении Пекина привлечь на биржи КНР европейские компании

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти Китая пытаются привлечь европейские компании к размещению акций на китайских биржах, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, первыми кандидатами на получение листинга в стране в рамках программы взаимодействия бирж КНР с зарубежными площадками считаются компании, имеющие китайских акционеров.

Например, среди компаний, рассматривающих возможность размещения депозитарных расписок в КНР - германский производитель автопогрузчиков Kion Group AG, крупнейшим акционером которого с долей в 41% является китайская Weichai Power Co.

Программа, изначально соединившая биржи Шанхая и Лондона, со временем расширилась и в данный момент включает биржу Шэньчжэня, а также площадки Германии и Швейцарии.

Взаимодействие бирж является двусторонним, однако пока оно использовалось только китайскими компаниями для привлечения средств за рубежом, отмечает Bloomberg.

Власти КНР стремятся открыть свои финансовые рынки для зарубежного капитала. В феврале этого года они обещали смягчить правила отчетности, чтобы облегчить иностранным компаниям получение листинга на китайских биржах.

Китай Шанхай Европа Kion Group Weichai Power
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Газпромбанк может стать партнером "Автодора" в новой лизинговой компании

Проданы почти все билеты на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки на июль

Проданы почти все билеты на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки на июль

"Синара" и "Новомет" договорились разработать двигатели для "Ласточек"

"Синара" и "Новомет" договорились разработать двигатели для "Ласточек"

Курс евро опустился ниже 56 рублей

Доллар США опустился ниже 55 руб. впервые с 4 июля

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

Эксперты зафиксировали "неприятное сползание" зернового рынка РФ в рецессию

Рубль растет к доллару и евро в условиях подготовки к пику налоговых выплат

Рубль растет к доллару и евро в условиях подготовки к пику налоговых выплат

Минфин предложил закрепить в бюджетном правиле добычу в 9,5 млн б/с, цену отсечения - $60

Минфин предложил закрепить в бюджетном правиле добычу в 9,5 млн б/с, цену отсечения - $60

Выработка ветряков в ЕС упала из-за жары и штиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });