В Минцифры заявили, что запасов оборудования телеком-операторам РФ хватит на год-полтора

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские операторы обладают запасом телеком-оборудования на срок от года до полутора лет, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"То, что мы видим по складам операторов - у них есть запас, у многих на год-полтора", - сказал Шадаев на конференции "CNews Forum Кейсы 2022" во вторник.

Министр также отметил, что в ближайшие два года в России может появиться собственное оборудование для 4G.