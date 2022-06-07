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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

В Минцифры заявили, что запасов оборудования телеком-операторам РФ хватит на год-полтора

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские операторы обладают запасом телеком-оборудования на срок от года до полутора лет, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"То, что мы видим по складам операторов - у них есть запас, у многих на год-полтора", - сказал Шадаев на конференции "CNews Forum Кейсы 2022" во вторник.

Министр также отметил, что в ближайшие два года в России может появиться собственное оборудование для 4G.

Минцифры Максут Шадаев
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