Американская IT-компания Xsolla ликвидирует российскую "дочку"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американская IT-компания Xsolla, основанная пермяком Александром Агапитовым, ликвидирует ООО "Иксолла русский холдинг" (Пермь), следует из данных ЕГРЮЛ.

Решение о ликвидации компании было принято 2 июня. Председателем ликвидационной комиссии назначена Валентина Чемоданова, которая также является директором ООО "Иксолла" (Пермь).

"Интерфакс" направил запрос в Xsolla с просьбой прокомментировать эту информацию.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Иксолла русский холдинг" является единственным учредителем пермских ООО "Иксолла", ООО "Иксолла игры" и ООО "Систем проджектс".

Сам же "Иксолла русский холдинг" принадлежит Xsolla Holding Company (99,99%, США) и Агапитову (0,01%).

Как сообщалось, о планах сократить около 150 сотрудников Xsolla сообщала еще в августе 2021 года. Компания планировала сокращения 150 сотрудников из разных офисов компании, включая Пермь и Лос-Анджелес. Основная часть сокращений, как предполагалось, намечалась на пермский офис, так как численность штата Xsolla в Перми значительно больше, чем в остальных локациях.

Xsolla - сервис приема платежей в онлайн-играх, созданный в 2005 году в России Агапитовым. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), у компании также есть представительства в Перми, Сеуле, Берлине, Куала-Лумпуре, Шеньчжэне, Гонконге, Сингапуре, Дели, Дубае, Лондоне, Дублине и Лимассоле.