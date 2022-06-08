Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Американская IT-компания Xsolla ликвидирует российскую "дочку"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американская IT-компания Xsolla, основанная пермяком Александром Агапитовым, ликвидирует ООО "Иксолла русский холдинг" (Пермь), следует из данных ЕГРЮЛ.

Решение о ликвидации компании было принято 2 июня. Председателем ликвидационной комиссии назначена Валентина Чемоданова, которая также является директором ООО "Иксолла" (Пермь).

"Интерфакс" направил запрос в Xsolla с просьбой прокомментировать эту информацию.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Иксолла русский холдинг" является единственным учредителем пермских ООО "Иксолла", ООО "Иксолла игры" и ООО "Систем проджектс".

Сам же "Иксолла русский холдинг" принадлежит Xsolla Holding Company (99,99%, США) и Агапитову (0,01%).

Как сообщалось, о планах сократить около 150 сотрудников Xsolla сообщала еще в августе 2021 года. Компания планировала сокращения 150 сотрудников из разных офисов компании, включая Пермь и Лос-Анджелес. Основная часть сокращений, как предполагалось, намечалась на пермский офис, так как численность штата Xsolla в Перми значительно больше, чем в остальных локациях.

Xsolla - сервис приема платежей в онлайн-играх, созданный в 2005 году в России Агапитовым. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), у компании также есть представительства в Перми, Сеуле, Берлине, Куала-Лумпуре, Шеньчжэне, Гонконге, Сингапуре, Дели, Дубае, Лондоне, Дублине и Лимассоле.

Xsolla США Пермь Иксолла Валентина Чемоданова Александр Агапитов Лос-Анджелес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупные российские компании с иностранным участием просят распространить на них IT-льготы

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

РКН заинтересовался информацией об утекших данных сотрудников "Ростелекома"

Минцифры сообщило о плане "Б" в случае отключения РФ от точек обмена трафиком на Западе

Минцифры сообщило о плане "Б" в случае отключения РФ от точек обмена трафиком на Западе

"Ростелеком" начал расследование утечки внутренних аккаунтов сотрудников

Эксперты отметили резкий рост вредоносных элементов в открытом ПО с февраля

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });