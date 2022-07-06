Предприниматели смогут регистрировать бизнес через "Госключ"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Подписание документов для государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя стало доступно с использованием мобильного приложения "Госключ", сообщает пресс-служба Минцифры РФ в среду.

Ведомство запустило проект совместно Федеральной налоговой службой (ФНС).

Для получения услуги сначала следует подготовить документы на сайте ФНС России через сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса". "Сформированный пакет документов можно подписать не выходя из дома, c использованием мобильного приложения "Госключ". После подписания в приложении "Госключ" документы будут направлены в инспекцию автоматически", - говорится в сообщении.

При регистрации ИП и ООО с типовым уставом результат можно получить в течение суток.

Для получения сертификата УКЭП в Госключе потребуются подтвержденная учетная запись на Госуслугах, смартфон с NFC-модулем и биометрический загранпаспорт нового поколения (именно он содержит позволяющий идентифицировать гражданина чип с персональной информацией).

Приложение "Госключ" разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и коммерческих услуг.

В приложении можно бесплатно получить усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) или усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). С их помощью можно подписывать документы в электронном виде.

На данный момент с использованием Госключа подписано более 350 тыс. документов.

Госключ позволяет удаленно заключать договоры на оказание услуг связи и подавать заявления на перенос номера.