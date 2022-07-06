Предприниматели смогут регистрировать бизнес через "Госключ"
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Подписание документов для государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя стало доступно с использованием мобильного приложения "Госключ", сообщает пресс-служба Минцифры РФ в среду.
Ведомство запустило проект совместно Федеральной налоговой службой (ФНС).
Для получения услуги сначала следует подготовить документы на сайте ФНС России через сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса". "Сформированный пакет документов можно подписать не выходя из дома, c использованием мобильного приложения "Госключ". После подписания в приложении "Госключ" документы будут направлены в инспекцию автоматически", - говорится в сообщении.
При регистрации ИП и ООО с типовым уставом результат можно получить в течение суток.
Для получения сертификата УКЭП в Госключе потребуются подтвержденная учетная запись на Госуслугах, смартфон с NFC-модулем и биометрический загранпаспорт нового поколения (именно он содержит позволяющий идентифицировать гражданина чип с персональной информацией).
Приложение "Госключ" разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и коммерческих услуг.
В приложении можно бесплатно получить усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) или усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). С их помощью можно подписывать документы в электронном виде.
На данный момент с использованием Госключа подписано более 350 тыс. документов.
Госключ позволяет удаленно заключать договоры на оказание услуг связи и подавать заявления на перенос номера.