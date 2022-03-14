В США Uber начнет взимать с клиентов доплату из-за роста цен на бензин

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американский оператор сервисов заказа такси и доставки еды Uber Technologies с 16 марта начнет взимать с клиентов в США дополнительную плату из-за роста цен на автомобильное топливо, говорится в сообщении компании.

Надбавка при заказе такси составит от $0,45 до $0,55 за каждую поездку, при заказе еды (сервис Uber Eats) – $0,35-0,45. Размер комиссии будет варьироваться от штата к штату ввиду различного повышения цен на топливо в каждом из них.

Полученные средства будут полностью перечисляться водителям и курьерам, чтобы компенсировать их расходы на бензин.

Компания будет следить за динамикой роста цен на бензин, для оценки необходимости корректировки размера надбавки в дальнейшем.

Временная комиссия является фиксированной за каждую поездку вне зависимости от расстояния. По мнению ряда отраслевых обозревателей, это может привести к тому, что водители будут предпочитать короткие поездки более длинным, пишет The Wall Street Journal.

В феврале стоимость бензина была на 38% выше, чем год назад, по данным Управления энергетической информации министерства энергетики США. Средняя цена за галлон бензина достигла рекорда во вторник, взлетев почти на 18% за девять дней.