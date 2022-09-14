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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Разработчик облачных платформ Twilio уволит 11% сотрудников

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американский разработчик "облачных" платформ и сервисов Twilio Inc. планирует сократить штат на 11% в рамках масштабной реорганизации бизнеса,сообщает CNBC со ссылкой на документы компании, направленные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

По состоянию на конец 2021 года штат Twilio насчитывал 7867 сотрудников.

"Twilio росла неимоверными темпами в последние пару лет. Это был слишком быстрый рост без учета важнейших приоритетов компании, - говорится в письме главы фирмы Джеффа Лоусона сотрудникам. - Я принимаю на себя ответственность за те решения, а также за сложное решение относительно сокращения штата".

Компания планирует отразить списания в размере $70-90 млн в связи с реорганизацией.

Акции Twilio дорожают на 4% в ходе торгов в среду. С начала 2022 года капитализация компании рухнула более чем в три раза (на 73%), до $13,85 млрд.

Twilio США SEC Джефф Лоусон
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