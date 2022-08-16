Apple уволила 100 специалистов по подбору персонала за последнюю неделю

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc за последнюю неделю сократила около 100 сотрудников, занимающихся подбором персонала, в рамках новой стратегии по замедлению наращивания штата, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Apple редко увольняет работников такими темпами. Сотрудникам компания объяснила сокращения "изменением деловых потребностей". Отмечается, что были уволены сотрудники, работающие по договорам подряда.

"Мы продолжим нанимать сотрудников и инвестировать в определенные сферы, но мы будем делать это более выборочно с учетом текущих реалий", - сказал ранее глава Apple Тим Кук.

Штат компании превышает 150 тыс. человек.

Акции Apple дешевеют на 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация самой дорогой публичной компании мира снизилась на 2,5%, до $2,77 трлн.