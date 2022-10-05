Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Apple попросила поставщиков перенести в Индию выпуск наушников AirPods и Beats

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Apple Inc. просит поставщиков перенести часть операций по производству наушников AirPods и Beats в Индию, пишет газета Nikkei.

Американская компания стремится постепенно диверсифицировать операции, сфокусированные в настоящее время в Китае, чтобы снизить риски для цепочек поставок, связанные с жесткой политикой властей КНР по сдерживанию распространения COVID-19, а также с напряженностью отношений Вашингтона и Пекина.

Как сообщают источники Nikkei, Apple обсуждает с некоторыми поставщиками наращивание производства в Индии уже со следующего года.

Тайваньская Foxconn Technology Group, сборщик iPhone, по словам источников, планирует начать выпуск наушников Beats в Индии и со временем надеется также производить AirPods в этой стране.

Luxshare Precision Industry и ее подразделения, которые выпускают AirPods во Вьетнаме и Китае, также планируют начать производство в Индии, говорят источники.

AirPods стали одним из первых продуктов Apple, массовое производство которых налажено за пределами КНР. В 2019 году значительная часть производства была перенесена во Вьетнам из-за торговой войны США и Китая. Часть производства Beats также переносится во Вьетнам с прошлого года, сообщили источники Nikkei.

Apple AirPods Beats Индия Китай США Foxconn Тайвань Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Samsung начнет выпускать микросхемы по 2-нанометровой технологии в 2025 году

Правительство планирует отменить скидку на оплату пошлин на Госуслугах

Правительство планирует отменить скидку на оплату пошлин на Госуслугах

"Мегафон" и Yota до конца 2023 года объединят розницу

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

Путин определил оператора единой информационной системы персональных данных

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года
Военная операция на Украине

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

В РФ к интернету подключено почти 90% населения

В РФ к интернету подключено почти 90% населения

Минцифры запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ и телеком-специалистов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });