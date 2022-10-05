Apple попросила поставщиков перенести в Индию выпуск наушников AirPods и Beats

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Apple Inc. просит поставщиков перенести часть операций по производству наушников AirPods и Beats в Индию, пишет газета Nikkei.

Американская компания стремится постепенно диверсифицировать операции, сфокусированные в настоящее время в Китае, чтобы снизить риски для цепочек поставок, связанные с жесткой политикой властей КНР по сдерживанию распространения COVID-19, а также с напряженностью отношений Вашингтона и Пекина.

Как сообщают источники Nikkei, Apple обсуждает с некоторыми поставщиками наращивание производства в Индии уже со следующего года.

Тайваньская Foxconn Technology Group, сборщик iPhone, по словам источников, планирует начать выпуск наушников Beats в Индии и со временем надеется также производить AirPods в этой стране.

Luxshare Precision Industry и ее подразделения, которые выпускают AirPods во Вьетнаме и Китае, также планируют начать производство в Индии, говорят источники.

AirPods стали одним из первых продуктов Apple, массовое производство которых налажено за пределами КНР. В 2019 году значительная часть производства была перенесена во Вьетнам из-за торговой войны США и Китая. Часть производства Beats также переносится во Вьетнам с прошлого года, сообщили источники Nikkei.