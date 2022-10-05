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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Verizon за $1,6 млрд обновит инфраструктуру в американских посольствах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc. получила контракт от Государственного департамента США стоимостью $1,58 млрд на обновление технологической и сетевой инфраструктуры американских посольств.

Контракт заключен на десять лет, сообщила пресс-служба компании. По условиям контракта Verizon будет модернизировать и управлять сетями и IT услугами в почти 260 заграничных представительствах США.

В частности, компания будет обновлять инфраструктуру дипмиссий в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.

С начала 2022 года рыночная капитализация Verizon упала на 25% и составляет на данный момент порядка $167,2 млрд.

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