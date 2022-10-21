Сотрудникам Intel представят план сокращения штата 1 ноября

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Руководство американской корпорации планирует 1 ноября объявить о подробностях будущего сокращения штата. Об этом говорится в видеообращении к сотрудникам ее CEO Пэта Гелсингера, пишет The Oregonian, ознакомившийся с записью.

"Это всегда сложное решение, но наши издержки слишком высоки, а маржа слишком низка, - заявил Гелсингер в видео. - Мы должны принять меры для решения этих проблем".

Проблема маржинальности бизнеса Intel стала головной болью для Гелсингера, который при вступлении в должность в начале 2021 года пообещал сохранение показателя выше 50%. Однако компании пришлось поступиться этой целью, и она понизила годовой прогноз маржи до 49% на фоне падения спроса на чипы для персональных компьютеров, которые являются основным направлением деятельности.

В июле Intel предупредила, что продажи по итогам 2022 года будут примерно на $11 млрд ниже первоначального прогноза и составят $65-68 млрд.

О возможном сокращении штата компании сообщил ранее в октябре Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в некоторых подразделениях Intel, в том числе в отделе продаж и маркетинга, сокращения могут затронуть до 20% персонала.

В июле компания сообщила, что остановит наем сотрудников в отдел компьютерных чипов

Штат производителя чипов в подразделениях по всему миру составляет около 121 тысячи сотрудников.

Intel опубликует отчетность за третий квартал 27 октября. Аналитики оценивают падение выручки компании в июле-сентябре в 15%.